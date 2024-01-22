İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli doğurdu! Ünlü çift, ikizlerine kavuştu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.
Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, bugün özel bir hastanede ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.
Sinan ve İbrahim doğdu
Torun heyecanı yaşayan Derya Tuna, soluğu hastanede aldı. Çift, erkek bebeklerine babalarının isimleri olan Sinan Emir ve İbrahim Ayel adını verdi.
Baby shower yapıldı
Hamilelik sürecinde sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, 1 ay önce baby shower partisi yapmıştı. Çift, doğumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
"İdo'nun saçı beyazladı"
Ünlü isim, bir röportajında "İdo babalığa hazır mı?" sorusunu "İdo'nun saçı beyazladı. Benden daha çok yorgun. Bizim için biraz zor bir süreç. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı, bakalım bekliyoruz." cevabını vermişti.
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