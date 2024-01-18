İdo Tatlıses'in hamile eşi Yasemin Şefkatli'den ayna pozu geldi İkiz bebeklerine kavuşmak için gün sayan Yasemin Şefkatli, bu defa ayna karşısındaki pozuyla sosyal medyayı salladı.

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İdo Tatlıses ile uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıyan Yasemin Şefkatli, şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli, aktif olduğu sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle gündemden düşmüyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu defa son pozuyla adından söz ettirdi.

İkizler yolda

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli, ayna karşısında poz verdi.

'Giyinmeyi unutmuş'

Sadece tişört ile poz veren Yasemin Şefkatli'nin bu paylaşımına yorum yağdı. Ünlü fenomene 'Giyinmeyi unutmuş' gibi yorumlar yapıldı.