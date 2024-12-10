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Haber Merkezi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında uzatmalı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

Ünlü çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. İkizlere İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimleri konmuştu.

Sosyal medyada aktif olan İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ve ikiz oğullarını uyurken fotoğrafını çekti.

Tatlıses, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımına "Bunlar hep hayaldi, darısı başıma. Amin" notunu düştü.

"ERİDİM"

Yasemin Şefkatli, eşinin paylaşımına "Dün gece zorlu bir mücadele verdik uyumak için... Bunu görünce eridim" notuyla karşılık verdi.