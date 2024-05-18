İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli hayranlarını korkuttu Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, stresten kaynaklı bazı sağlık sorunlarıyla uğraştığını duyurdu.

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ensonhaber.com

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda ikizlerini dünyaya getirdi.

Emir ve Ayel adını verdiği ikizleriyle sık sık paylaşım yapan Şefkatli, bu defa kendisiyle alakalı bir sorundan bahsetti.

Sağlık sorunlar yaşadığını söyledi

Oğlunun kalbinde yaşadığı sorun ve hamilelik süreci bir hayli stresli geçen Yasemin Şefkatli, yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.

Şefkatli, yaşadıklarının strese bağı olduğunu ve artık daha rahat yaşamak istediğini belirtti.

İkizlerle paylaşım

Günden güne büyüyen oğullarının emekleme çabasını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Ha gayret ha gayret" ifadelerini kullandı.