ensonhaber.com
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda ikizlerini dünyaya getirdi.
Emir ve Ayel adını verdiği ikizleriyle sık sık paylaşım yapan Şefkatli, bu defa kendisiyle alakalı bir sorundan bahsetti.
Sağlık sorunlar yaşadığını söyledi
Oğlunun kalbinde yaşadığı sorun ve hamilelik süreci bir hayli stresli geçen Yasemin Şefkatli, yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.
Şefkatli, yaşadıklarının strese bağı olduğunu ve artık daha rahat yaşamak istediğini belirtti.
İkizlerle paylaşım
Günden güne büyüyen oğullarının emekleme çabasını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Ha gayret ha gayret" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış