Iğdır Üniversitesi'nden Aleyna Tilki için iptal kararı! Konsere çıkamayacak

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Okulların bitmesine sayılı günler kala üniversitelerde mezuniyet programları yapılmaya başladı. Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı" kapsamında Aleyna Tilki'nin konser sahne alacağını duyurmuştu.

Ancak üniversite son anda aldığı bir kararla yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.

BİR ANDA İPTAL OLDU

Üniversite yönetimi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda konserin iptal edildiğini mezuniyet programında ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Üniversite yönetimin konseri sosyal medyada gelen tepkiler üzerine iptal edildiği iddia edildi.

Daha önce yaptığı bir açıklamayla dikkat çeken Tilki, müzik ve eğlence sektörünü domine eden büyük çoğunluğun konserlerini engellediğini belirterek sektöre isyan etmiş ve sosyal medyadan açıklamalarda bulunmuştu.