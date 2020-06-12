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    Iggy Azalea, anne oldu

    Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea, anne olduğu söylentilerini doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 06:59
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    Iggy Azalea, anne oldu

    Anne olduğu söylentileri bir aydır dillerden düşmeyen Iggy Azalea, daha fazla dayanamadı ve gerçeği açıkladı. Avustralyalı rap şarkıcısı Instagram'dan yaptığı paylaşımla bir oğlu olduğunu duyurdu.

    "SEVGİMİ KELİMLERLE ANLATAMAM"

    Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan 30 yaşındaki şarkıcı, "Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki anksiyeteyi (endişeyi) daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum" dedi.

    BABASINI AÇIKLAMADI

    Hayranları, bebeğin Azalea'nın 23 yaşındaki rap şarkıcısı Playboi Carti ile birlikteliğinden olduğunu düşünüyor.

    1 Mayıs'ta DJ Akademiks'in sosyal medya paylaşımında Azalea ve Carti i'yi erkek bebekleri için tebrik etmiş, bebek haberi böyle ortaya çıkmıştı.

    "YALNIZIM"

    İkilinin 2018 yazından bu yana birlikte olduğu biliniyor. Çift, 2019'un son aylarında ilişkilerini bir dargın bir barışık ilerletirken, Azalea Instagram'dan "Yalnızım" paylaşımı bile yapmıştı.

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