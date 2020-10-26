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- Iggy Azalea, oğluyla ilk kez paylaşım yaptı
Iggy Azalea, oğluyla ilk kez paylaşım yaptı
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 03:06
Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan şarkıcı Iggy Azalea, anne olduğu söylentilerinin ardından çıkan haberleri doğruladı.
Azalea, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki anksiyeteyi (endişeyi) daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum."
İLK KEZ OĞLUYLA FOTOĞRAF YAYINLADI
Bebeğinin babasının kim olduğunu açıklamayan şarkıcı, ilk kez oğlu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
30 yaşındaki Iggy Azalea'nın yedi aylık oğlu Onyx ile karesi takipçilerinden büyük ilgi gördü.
30 yaşındaki Iggy Azalea'nın yedi aylık oğlu Onyx ile karesi takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Öte yandan hayranları, bebeğin Azalea'nın Playboi Carti ile birlikteliğinden çocuk sahibi olduğunu düşünüyor.