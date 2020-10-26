Iggy Azalea, oğluyla ilk kez paylaşım yaptı

Geçtiğimiz aylarda bir oğlu olduğunu açıklayan dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea, Onyx ile birlikte çekilen karelerini ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan şarkıcı Iggy Azalea, anne olduğu söylentilerinin ardından çıkan haberleri doğruladı.

Azalea, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki anksiyeteyi (endişeyi) daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum."

İLK KEZ OĞLUYLA FOTOĞRAF YAYINLADI

Bebeğinin babasının kim olduğunu açıklamayan şarkıcı, ilk kez oğlu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

30 yaşındaki Iggy Azalea'nın yedi aylık oğlu Onyx ile karesi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Öte yandan hayranları, bebeğin Azalea'nın Playboi Carti ile birlikteliğinden çocuk sahibi olduğunu düşünüyor.