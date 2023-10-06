İhanet iddiaları çok konuşuldu! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu geldi Oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelirken, şimdilerde söylenenlere kulak tıkayarak aşk tazeledikleri görüldü. Çift, romantik karelerini takipçileriyle paylaştı.

ensonhaber.com Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri de Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül. Genç çift, 7 yıl önce nikah masasın oturdu. Aşkları doludizgin devam eden ikili, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme geldi. İhaneti görmezden geldi Doğulu, Alaçatı'da bir gece mekanında genç bir kadınla sarmaş dolaş olduğu anlar sosyal medyaya düştü. Bunun üzerine gözler Atagül'e çevrildi. Ancak genç oyuncu eşinin arkasında durarak ihanet söylentilerine kulağını tıkadı. Öpmeye doyamadı Ayrılacakları beklenen çiftten, aşk dolu görüntüler gelmeye başladı. Son olarak ikili, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdikleri geceden özel anlarını paylaştı. Atagül’ün hikaye kısmından paylaştığı karelerde, ikilinin mutlulukları dikkat çekti. Doğulu, eşini öpmeye doyamadı.