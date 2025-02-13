İkbal Gürpınar 3 kez yaptığı evliliğin nedenini açıkladı: Allah insanları anlamamı istedi

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Yıllarca ekranlarda sunuculuk yapan, daha sonra kariyerini bir anda bırakıp ortalardan kaybolan ünlü sunucu İkbal Gürpınar, Bekir Develi YouTube programına konuk oldu.

Programda samimi itiraflarda bulunan Gürpınar, evlilik sorusuna oldukça kişisel bir cevap verdi.

Kaynanalık üzerine de açıklama yapan Gürpınar, herkesin bildiği kaynana modeli ile ilgili de biraz sitem etti.

"3 KEZ EVLENİP BOŞANDIM"

İkbal Gürpınar, "Üç kez evlenip boşandım çünkü Allah, aile danışmanlığında başarılı olabilmem için insanların duygularını ve ilişkilerini daha iyi anlamamı istedi." şeklinde bir açıklama yaptı.

"BEN ÇOK İYİ KAYNANAYIM"

Gürpınar, “Bize anlattıkları filmlerde, kitaplarda hep kaynana kötü olarak gösterildi.” dedikten sonra, “Ben vallahi çok iyi bir kaynanayım.” diye sitem etti.