İki ay önce doğum yapan Sinem Kobal'dan yeni poz

İkinci bebeğini iki ay önce kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan ilk paylaşım geldi.

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal ikinci kez kız çocuğu dünyaya getirdi. Ünlü çift, ikinci kızlarına Leyla adını vermişti.

Kayalıkta poz

Şu sıralar eşi ve kızlarıyla tatilde olan Sinem Kobal doğum kilolarından kurtuldu ve ilk tatil pozunu paylaştı. Kayalıklarda poz veren Sinem Kobal'ın fit haline övgüler yağdı.