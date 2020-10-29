İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde koronavirüs unutuldu

İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde koronavirüs unutuldu

Mersin’in Silifke ilçesinde sahne alan sanatçı Murat Dalkılıç’ın konserinde, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde koronavirüs önlemleri ise hiçe sayıldı.

İKİ BİN KİŞİ SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI

Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar, yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

Mersin’de Murat Dalkılıç konserinde koronavirüs unutuldu ViDEO























