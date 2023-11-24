İki çocuk annesi Sinem Kobal, son pozlarıyla büyüledi Yepyeni pozlar verdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu Sinem Kobal, duru güzelliğiyle takipçileri büyüledi.

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Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birlşeiren ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, evlendikten sonra mesleğine ara vermişti.

Bir dönem 'Selena' dizisiyle izleyicilerin ilgi odağı olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, artık paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Dergi için poz verdi

Sinem Kobal bu kez bir dergiye verdiği yepyeni pozlarıyla konuşuldu.

Yorum yağdı

Ünlü oyuncu güzelliğiyle de göz doldurdu. Takipçileri Kobal'ın pozlarına yorum yapıp beğeni yağmuruna tuttu.

Takipçileri Kobal'ın paylaşımlarının altına, 'dupduru güzellik', 'aşk kadını', 'Sinem Kobal asaleti' gibi yorumlarda bulundu.