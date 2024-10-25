İki çocuk annesi sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın eğlenceli pozlarına beğeni yağdı

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Sosyetenin en ünlü çiftlerinden Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ paylaşımalrıyla dikkat çekiyor. Ünlü çiftin en çok da çocukları Cem ve Ada, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Aslışah Alkoçlar, çocukları Cem ve Ada ile paylaştığı eğlenceli anlarla sosyal medyada takipçilerinin beğenisini topladı.

31 OLDU

İki çocuk annesi olan Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde 31. yaşını kutlamıştı. Anneannesi Hülya Koçyiğit, Alkoçlar’a sosyal medyadan övgüler yağdırmıştı.