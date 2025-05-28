İki çocuk annesi Yasemin Özilhan büyük kızını paylaştı! Emine'ye yorum yağdı

Haber Merkezi

Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle ünlenen Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.

Ekranlarda olmasa da magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

EMİNE'Yİ PAYLAŞTI

Özel hayatını ve çocuklarını gözlerden uzak tutan güzel isim, son olarak ezber bozdu ve kızı Emine'nin son halini paylaştı.

13 YAŞINDA

Özilhan, 13 yaşına basan büyük kızı Emine'yi yine yüzünü göstermeden de olsa sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerini şaşırttı.

Emine’nin büyümüş haline beğeni yağarken genç kızın boyunun, resmen annesine yetiştiği de gözlerden kaçmadı.

İzzet-Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adlarında iki kızı var. Yasemin Özilhan kızı Emine'yi Şubat 2012'de, Ela'yı ise Nisan 2013'te dünyaya getirmişti.