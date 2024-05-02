İki yakın arkadaş Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük nedeni belli oldu! Bir dönem birbirinden ayrılmayan iki yakın dost Ahmet Kural ve Murat Cemcir uzun zamandır konuşmuyor. Artık isimlerini bile duyunca rahatsız olan iki dostun neden küstüğü ortaya çıktı.

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Rol aldıkları projelerle bir dönem çok popüler olan ve birlikte ünlü olan Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in küslüğü uzun zamandır magazin gündeminde yer alıyordu.

İki yakın arkadaşın neden küstüğü ise yıllardır bilinmiyordu. Bir dönem yakın dost olan ünlü isimlerin küslük sebebi ortaya çıktı.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural üçlüsü birlikte yol alıyordu. Selçuk Aydemir ile Murat Cemcir arasında bir anlaşmazlık oluyor. Aydemir, birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını söylüyor ve küsüyorlar. Sonrasında bir anda Selçuk Aydemir ile Ahmet Kural Murat Cemcir'den habersiz arka planda iş çeviriyor. Senaryo yazıyorlar, birlikte film çekiyorlar. Murat Cemcir ise bunu duyduğunda şoke oluyor. Kısacısı Murat Cemcir dost kazığı yiyor.

"Ahmet tek başına güzel şeyler yapıyor"

Ahmet Kural'ın düğününe bile katılmayan Murat Cemcir, son olarak katıldığı bir YouTube programında "Hoş bir şekilde vedalaşmak insanı büyütür ve insan yapar. Yani geçmişimizin ağırlığı ve yüküyle geleceğimizi planlayamayız. Planlamadığımız bir şeyi hayat bize bahşetti. Biz onu çok güzel bir noktaya getirdik. Yeni maceralar yaşamak, yeni hikayeler yaşamak, yeni filmler yapmak için tatlı bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Ahmet tek başına güzel şeyler yapıyor." demişti.