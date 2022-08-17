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    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen'den bikinili poz

    İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen’den bikinili hamilelik pozu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 16:25
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    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen'den bikinili poz

    Karan adında bir oğulları bulunan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün saymaya başladı.

    Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan 36 yaşındaki Evcen, gittiği Bodrum tatilinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

    Bikinili kareler geldi

    Oğlu ve eşiyle tekne tatili yapan güzel oyuncu, 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

    Şimdilerde hamileliğin tadını çıkaran oyuncu, beyaz bikini üstü giyerek altına da beyaz şort tercih etti.

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen den bikinili poz #1

    Bebek görünüyor

    Üzerine mavi bir gömlek giyen güzel oyuncu, belirginleşen karnıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.

    Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen den bikinili poz #2

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen den bikinili poz #3

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen den bikinili poz #4

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen den bikinili poz #5

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen den bikinili poz #6


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