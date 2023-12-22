İkinci bebeğine hamile olan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu geldi

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'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, uzun süre birlikte olduğu Emre Medina ile Aralık 2020'de evlendi. Evlenince kendisini evine ve ailesin adayan Cemer, 2021'de kızları Karla'yı dünyaya getirdi.
Ünlü şarkıcı ikinci kez anne olacak. Geçtiğimiz haftalarda yeniden hamile olduğunu duyuran Kemer, ailesiyle kamera karşısına geçti.
"Harika çıktınız"
Cemre Kemer, eşi Emre Medina ve kızı Karla ile poz verdi. Paylaştıkları karede keyifli oldukları görülen Kemer, "Güzel çıktık mı? Evet, evet... Harika çıktınız" ifadelerini kullandı.
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