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İkinci bebeğine hamile olan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu geldi

İkinci bebeğine hamile olan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu geldi İkinci kez hamile olan ünlü şarkıcı Cemre Kemer, eşi Emir Medina ve kızı Karla ile poz verdi.