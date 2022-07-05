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    İkinci bebeğini bekleyen Amine Gülşe'den yeni fotoğraf

    Evlendikten sonra ekranlara veda eden Amine Gülşe'den karnı burnunda poz geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 14:05
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    İkinci bebeğini bekleyen Amine Gülşe'den yeni fotoğraf

    Tescilli güzel Amine Gülşe, 2019 yılında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuların olan Mesut Özil ile evlenmişti.

    İkinci bebek göründü

    Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çift şimdi ise ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyor. Amine Gülşe, son olarak karnı burnunda olduğu kareleri sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

    Amine Gülşe'nin belirginleşen karnı dikkat çekti.

    İkinci bebeğini bekleyen Amine Gülşe den yeni fotoğraf #1

    İkinci bebeğini bekleyen Amine Gülşe den yeni fotoğraf #2

    İkinci bebeğini bekleyen Amine Gülşe den yeni fotoğraf #3

    İkinci bebeğini bekleyen Amine Gülşe den yeni fotoğraf #4

     


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