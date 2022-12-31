Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
316.020
1.10%
BTXN Coin
5.89
1.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    İkinci çocuğuna hamilen olan Hazal Kaya virüse yakalandı

    Kızına kavuşmak için gün sayan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla influenza olduğunu açıkladı. Kaya, "Bütün virüsleri olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır" dedi.
    • 31.12.2022 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İkinci çocuğuna hamilen olan Hazal Kaya virüse yakalandı

    Türkiye'nin en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürüyor.

    Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen ikili, 5 yıllık birlikteliklerini 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırmıştı.

    Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde kızı Süreyya Leyla'ya kavuşmak için gün sayıyor.

    İnfluenza oldu

    Sosyal medyayı aktif kullanan Kaya, karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Öte yandan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla influenzaya yakalandığını duyurdu.

    Daha önce iki kez koronavirüse yakalanan oyuncu, bu kez de influenza olduğunu belirterek yaşadığı duruma güldü.

    İkinci çocuğuna hamilen olan Hazal Kaya virüse yakalandı #1

    "Buna ben de güldüm ama azcık"

    Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsleri olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur."

    İkinci çocuğuna hamilen olan Hazal Kaya virüse yakalandı #2

    İkinci çocuğuna hamilen olan Hazal Kaya virüse yakalandı #3


    Doncic'in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı
    Basketbol

    Doncic'in liderliğinde Dallas Mavericks kazandı

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Kara yolları son durum
    Yaşam

    Kara yolları son durum

    Görüş Bildir