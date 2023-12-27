İkinci çocuk annesi Atiye, 3 aylık kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni yağdı Geçtiğimiz aylarda ikinci kızını kucağına alan şarkıcı Atiye, ilk kez bebeğinin yüzünü paylaştı.

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Üç yıllık aranın ardından müziğe geri dönüş yapan Atiye, beş yıl önce Almanya'da dünyaevine girmişti.

Prodüktör Erol Sebebci ile hayatını birleştiren ve 2019 yılında ilk kez anne olan Atiye yakın zamanda ikinci kızını da kucağına aldı. Atiye şimdilerde üç aylık olan kızı Neva ile sosyal medyada paylaşım yaptı.

"Bir elmanın iki yarısı"

Kızının yüzünü göstermeyen ünlü şarkıcı Atiye, 3 aylık bebeğinin ilk paylaşımını Instagram hesabında yaptı. Atiye, paylaşıma, "Bir elmanın iki yarısı" yazdı.

Atiye'ye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.