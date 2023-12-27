İkinci kez anne olmaya hazırlanan Azra Akın'dan hamilelik pozu: "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, şimdilerde ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

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7 yıl önce iş insanı Atakan Koru ile dünyaevine giren, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan tescilli güzel, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor.

Yeni yılda 4 kişilik aile olacaklar

İkinci kez anne olmak için gün sayan Azra Akın'dan ilk paylaşım geldi.

Fotoğrafta Akın'ın belirginleşen karnı dikkat çekerken ünlü isim, paylaşımına "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" notunu düştü.