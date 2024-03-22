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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından büyüyen göbeğini gösterdi.