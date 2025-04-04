İkinci kez anne olmuştu! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence'nin keşfedilme hikayesi

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Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ile sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney, 2019'da evlenmişlerdi.

2022 Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Cy adını vermişti. Jennifer Lawrence'tan müjdeli haber geldi. People'da yer alan habere göre, dünyaca ünlü oyuncunun ikinci kez anne oldu.

Jennifer Lawrence'ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz bilinmiyor.

Dünyaca ünlü isim, şimdi de keşfedilme hikayesiyle gündem oldu.

YETENEK AVCISI YAKALIYOR

34 yaşındaki güzel oyuncunun keşfedilme hikayesi Amerikan filmleri cinsinden. 12 yaşındayken tatil için New York'a giden güzel oyuncu bir yetenek avcısının dikkatini çekiyor. Önce model olarak işe başlayan Lawrence, 2006 yılında Monk dizisinde yer alarak oyunculuk kariyerine ilk adımı atıyor.