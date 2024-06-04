İkinci kez anne olmuştu! Oyuncu Müge Boz doğum sonrası oğluyla ilk fotoğrafını yayınladı Geçtiğimiz hafta ikinci bebeğini kucağına alan Müge Boz, Rika'lı aile pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü ismin paylaşımına beğeni yağdı.

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2019 yılında emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı.

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten, geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

Boz, ikinci bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı.

"Merak etmiyoruz"

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, "Cinsiyetini henüz öğrenmedik. Merak etmiyoruz hayırlısı neyse o olsun. Önemli olan sağlıklı doğması. Biz zaten hazırlıklarımıza başladık. Cinsiyeti bilmiyoruz ama daha fazla iki tarafında giyeceği şeyler tercih ediyoruz. Eşyalarımızı da ona göre tercih ediyoruz" demişti.

Cinsiyeti doğumda öğrendiler

Hamileliği boyunca bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen ikili, doğum esnasında bir erkek bebeklerini olduğunu öğrendi.

Oğullarına Rika adını veren ünlü çift, sosyal medya hesaplarından ilk aile pozlarını da paylaştı. Erdeniz ve Boz'un aile pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken tebrik yorumları da geldi.