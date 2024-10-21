İkinci kez anne oluyor! Oyuncu Jennifer Lawrence hamile

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Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ile sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney, 2019'da özel bir törenle nikah masasına oturmuştu.

2. BEBEK GELİYOR

Cooke Maroney ile mutlu bir evlilik sürdüren aktris Jennifer Lawrence'tan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun ikinci kez anne olacağı öğrenildi.

"Açlık Oyunları" ve "X-Men" gibi seri filmlerindeki başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, ilk çocuğunu 2022 yılında kucağına almış ve "Çocuğumun özel hayatını koruyacağım." demişti.