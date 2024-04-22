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13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı.
"Siz ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna da içtenlikle cevap veren Boz, "Evet ikinci çocuk istiyorum. Vina’nın bir kardeşi olsun istiyorum ama bunun için hayırlısı ne zaman olur bilemem." yanıtını vermişti.
33. haftasında
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran Müge Boz, hamileliğinin 33. haftasında. Ünlü oyuncu, doğum ve emzirme sürecinin kolaylıkla geçmesi için dişil enerji üzerine çalışmaya başladı.
Dişil enerji
Müge, “Bilinçaltı kodlamalarımı olumlamalarla destekliyorum. Sütümün bebeğime yetecek kadar çok olduğunu hayal ediyorum. Dişil enerji meditasyonlarını yapıyorum.” dedi.
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