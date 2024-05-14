İkinci kez hamile olan oyuncu Müge Boz gün sayıyor: 'Üçlü Voltran yakında' Vina adında bir kızı bulunan şimdilerde 8,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Müge Boz, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

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13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı.

İkinci bebek yolda

Mutlu birliktelikleri süren Müge Boz ile Caner Erdeniz'den, geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Boz, ikinci bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı.

8,5 aylık hamile

Müge Boz, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için artık gün sayıyor.

8,5 aylık hamile olan oyuncu, "Ben Vina’nın doğumuyla büyüyüp olgunlaştım. Birinci hamileliğimde bende cahil cesareti vardı.

"Caner’e çok güveniyorum"

Şimdi bazı şeyleri bildiğim için daha çok stres oluyorum. Ama eşim Caner’e çok güveniyorum. Yakında ben, Vina ve kardeşi 3’lü Voltran’ı oluşturacağız." dedi.

Caner de “Vina’nın altını çok değiştirdim. Hemen hemen tüm kıyafetlerini de ben aldım. İkinci bebeğe de hazırım.” diye konuştu.