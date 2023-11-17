İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, hamileliğiyle ilgili konuştu İkiz bebeklerine altı aylık hamile olan İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, Türkiye'de doğuracağını açıkladı.

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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, iki yıl önce sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

10. kez dede olacak

Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 10. kez dede olacak İbrahim Tatlıses çifte mutluluk yaşamış ikizlerin yolda olduğunu duyurmuştu.

İkiz bebeklere hamile olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Annelik heyecanı yaşayan Şefkatli, ikiz bebekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğum ocak ayında

Erkek ikiz çocuğu olacak olan Yasemin Şefkatli, "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye’de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" dedi.

İkili, bebeklerinin olacağını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notuyla duyurmuştu.