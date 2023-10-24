İkiz kızları ortaya çıkan Metin Akpınar'ın torunlarıyla aile pozu gündem oldu Duygu Nebioğlu'nun açtığı babalık davasının ardından Metin Akpınar'ın aslında bir değil, iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Usta oyuncunun iki de torunu olduğu ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Açtığı babalık davasıyla Metin Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu’nun ardından, genç kadının ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu Katkıcı da sessizliğini bozdu.

Yaşadığı süreci katıldığı Ankara Masası YouTube programında Fatih Atik'e anlatan Katkıcı, ünlü oyuncunun kızı olduğunu 21 yaşındayken öğrendiğini söyledi.

İki çocuk annesi olan Katkıcı, geçen yıl Akpınar’ı torunlarıyla tanıştırdığını açıkladı, o buluşmanın fotoğrafını gösterdi.

Katkıcı, o günü şöyle anlattı:

‘Metin Dede’

“2022 yılının Haziran ayında torunlarını ilk defa gördü. Daha önce hiç görmemişti ama ben aralıklarla fotoğraflarını atıyordum. Büyük oğlum o zaman 4, küçük oğlum 2 yaşındaydı. Büyük oğluma üstü kapalı ‘Benim bir tane daha babam var, o da Metin Bey’ diye anlatmıştım. Kendisi zaten ‘Metin Dede’ diye hitap etmişti. Bu tabloyu gördüğümde aslında biraz şaşırdım. Dedim ki; ‘Zaten çok iyi bir oyuncu, burada rol mu yapıyor acaba?’ Dede dediğiniz insanın torunlarını sürekli araması gerekir.

"Metin Bey hiç arayıp sormadı"

Benim Özdener babam öyle bir dede ki, torunlarıyla beraber yerde yuvarlanır, her gün arar. Metin Bey hiç arayıp sormadı. Ben benzemiyorum ama iki oğlum da ona çok benziyor."

Olayın geçmişi

81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Maddi ve manevi destek olduk"

Yıllarca kızlarını kabul etmeyen Akpınar, olayın ortaya çıkmasıyla açıklama yaptı. Akpınar açıklamasında, "Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık." ifadelerini de kullanmıştı.

Kızlar babaları Metin Akpınar'ı yalanladı

İkiz kardeşleri Duygu ile Sevgi Nebioğlu merak edilenleri yanıtlamış, Akpınar'ın söylediklerinin çoğunu yalanlamış ve sır perdesini aralamıştı.

6 aylıkken devlet korumasına alındılar

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden doğan Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, 1988 yılında Antalya’da dünyaya geldi. 6 aylıkken devlet korumasına alınan ikizler, Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna verildi. 6 yaşındayken öğretmen olan Emine ve Özdener Nebioğlu tarafından evlatlık edinildi.