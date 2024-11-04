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Haber Merkezi

2011 yılında kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile Fransa'nın başkenti Paris'te evlenen Tuba Büyüksütün, Ocak 2012'de ikiz çocukları Toprak ve Maya'yı kucağına almıştı. Ünlü çiftin evliliği Haziran 2017'de sona ermişti.

İKİZLER KOCAMAN OLDU

Çocuklarını yurt dışında büyüten ve magazinden uzak tutan Büyüküstün, ikizleri ile Paris'te yaşıyor.

Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak'la çektiği videoyu Instagram'dan paylaştı.

Kızlarının bir hayli büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.