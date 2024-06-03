ensonhaber.com
2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı.
İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
İlk kez yan profil
Aylardır ikizlerinin yüzünü gizleyen çiftten İdo Tatlıses, ilk kez yan profilden iki oğullarının videosunu yayınladı.
İlk sarışınlık yok
Sapsarı doğan ikizlerin saçlarının koyulaştığı dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü şarkıcının videosunu takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış