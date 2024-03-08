İkizlerini kucağına alan Yasemin Şefkatli, fit haliyle dikkati çekiyor

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İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz çocuklarını kucağına aldı.
İbrahim ve Sinan adını verdiği çocuklarını kucağına alan Şefkatli, anneliğin de tadını çıkarıyor.
Annelik detaylarını da sosyal medyadan paylaşan Şefkatli'nin son görüntüsü ise hayranlarından beğeni topladı.
Gören sırrını sordu
Sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Şefkatli, kilolarından kurtuldu.
Anne olduktan sonra hızla eski haline kavuşan Şefkatli, mankenlere taş çıkarttı.
Güzel ismin hayranları da sırrını sordu.
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