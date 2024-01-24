İkizlerle yeni poz geldi! İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yi paylaştı

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Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi.

İkiliden kısa bir süre önce ise anne-baba olacaklarına dair mutlu haber geldi.

Bu haberin ardından geçtiğimiz günlerde doğum yapan Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerine kavuştu.

Dün oğullarının nüfus cüzdanını çıkarmanın heyecanını yaşayan İdo Tatlıses, ikiz bebekleriyle ilk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Tatlıses, bugün ise eşi Yasemin Şefkatli'nin pozunu paylaştı.

İdo Tatlıses duygulandırdı

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.

Eşi Yasemin Şefkatli'nin doğumdan sonra, doğum gününü kutlayan İdo Tatlıses, şu notu düştü;

Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte, senin doğum gününü daha da özel hale getirdin.



Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun.