İlayda Akdoğan: Bilerek kilo aldım

Son dönemde tatil pozlarıyla sık sık gündeme gelen İlayda Akdoğan, kilo eleştirilerine yanıt verdi.

Son olarak 'Dolunay' dizisinde rol alan ve İranlı basketbolcu Roham Kabir'le yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren oyuncu İlayda Akdoğan, “Kilo almışsın” eleştirilerine cevap verdi.

Sosyal medya hesabında kendisine yöneltilen soru üzerine kilo aldığını doğrulayan 23 yaşındaki genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"UĞRAŞTIM"

"Bilerek ve uğraşarak kilo aldım. Eskiden günde 2 öğün yiyordum. Zayıftım ama kas kütlem azdı. Şimdi daha sık ve büyük porsiyonlar yiyorum ve bu halimi daha çok beğeniyorum.”