İlayda Akdoğan’a yavru köpek hediye edildi Sosyal medya fenomeni ve oyuncu İlayda Akdoğan'a doğum gününde üzerine balon ve kurdele takılan yavru köpek hediye edilmesi tepki topladı.

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ensonhaber.com

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, 25'inci yaş gününü arkadaşlarının organize ettiği bir partide kutladı.

Yavru köpeğe kurdela

Küçüklüğünden beri bir köpeği olsun isteyen İlayda Akdoğan'a yaş gününde, hediye paketi gibi süslenmiş yavru köpek hediye edildi. Akdoğan, hediyesini gördüğünde gözyaşlarını tutamadı, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Akdoğan eleştiri yağmuruna tutuldu.

Köpeğin cins olduğunu ve paketli bir şekilde hediye edildiğini gören hayvanseverler açtı ağzını yumdu gözünü.