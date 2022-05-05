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    İlayda Alişan: Aşık olmadığım insanla birlikte olamam

    Güzel oyuncu İlayda Alişan, aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 07:18
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 07:24
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    İlayda Alişan: Aşık olmadığım insanla birlikte olamam

    ''Seversin'' adlı dizinin güzel başarılı oyuncusu İlayda Alişan önceki akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    "Tanıcığın biriyle çalışmak çok keyifli"

    Alişan ''Arkadaşlarım ile yemek yedim şimdi eve gidiyorum ezber yapıp sonra da sete gideceğim. ''Seversin'' adlı dizinin çekimleri çok keyifli geçiyor, bir de ilk günlerimiz onun da ayrı bir heyecanı var. Burak’la da daha öncesinden tanışıyoruz arkadaştık ilk kez sette tanışmıyoruz daha öncesinden tanıdığım bildiğim biriyle de çalışmak ayrı bir keyif. Bu yaz çalışacağımız için tatilde olmayacak ama aralarda bir iki gün boşluk olursa ben de dinlenirim'' dedi.

    "Hayatımda kimse yok"

    Geçtiğimiz günlerde "Aşkta tutku olmazsa olmaz" diyen ünlü oyuncu, bu sözleri hatırlatılınca şöyle dedi:

    "Tabii ki aşkın içinde tutku da var bağlanma da var. Kolay kolay aşık olmadığım insanla da birlikte olacak birisi değilim. Zaten hayatımda da kimse yok şu an."

    İlayda Alişan: Aşık olmadığım insanla birlikte olamam #1

    İlayda Alişan: Aşık olmadığım insanla birlikte olamam #2


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