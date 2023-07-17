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Güzel Miray Daner, uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu ile birlikteydi.

Evlenecekleri beklenen hatta sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını sık sık gözler önüne seren çift, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin konserde

Miray Daner ile ilişkisine nokta koyan Oğulcan Engin'in adı ise İlayda ile anılıyordu.

Sarmaş dolaş yakalandılar

Güzel oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı. Çift, sarmaş dolaş halde kameralara yansıdı.