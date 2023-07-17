İlayda Alişan ile Oğulcan Engin konserde

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Güzel oyuncu Miray Daner, uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikteydi.
Evlenecekleri beklenen hatta sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını sık sık gözler önüne seren çift, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.
Miray Daner ile ilişkisine nokta koyan Oğulcan Engin'in adı ise İlayda Alişan ile anılıyordu.
Sarmaş dolaş yakalandılar
Güzel oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı. Çift, sarmaş dolaş halde kameralara yansıdı.