İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den ilk paylaşım Yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan ile sevgilisi Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından ilk defa fotoğraf paylaştı.

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Dizilerde gösterdiği başarılı performans ile gündemden düşmeyen İlayda Alişan, şu sıralar çok mutlu...

Uzun zamandır Oğulcan Engin ile birlikte olan Alişan, göz önünde olmaktan kaçıyordu.

Basına poz vermeyen ve aşk hayatını saklı tutan Alişan, dün ilk kez sevgilisiyle paylaşım yaptı.

Aşk dolu anlar

İlişkilerini sürdüren ikili, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Alişan, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İlayda Alişan, siyah-beyaz filtreli bu fotoğrafı kalp emojileriyle yayınlayarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Ayrıca Oğulcan Engin de aynı kareye sosyal medya hesabında yer verdi.