İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den yeni aşk paylaşımı

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Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir dönem oyuncu Miray Daner'le aşk yaşamıştı.
Aşk hayatıyla sürekli gündeme gelen Oğulcan Engin, Miray Daner,'den ayrılır ayrılmaz Ateş Kuşları'nda yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşamaya başladı.
Aşk paylaşımı
Bir süredir işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, sevgilisiyle mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Aşkını inkar etmeyen İlayda Alişan'ın paylaşımına "Aşk" notunu ekledi. Güzel oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.
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