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- İlayda Alişan, Kırmızı Oda dizisine transfer oldu
İlayda Alişan, Kırmızı Oda dizisine transfer oldu
Ekranlara veda eden Masumiyet dizisinin başrol oyuncularından biri olan İlayda Alişan, yeni dizisi için hazırlıklara başladı.
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 08:57
Masumiyet dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu İlayda Alişan'ın yeni sezon için rol alacağı proje belli oldu.
KIRMIZI ODA'YA GİRDİ
İlayda Alişan, yeni sezonda Ayça Bingöl ve Güneş Hayat gibi isimlerin de rol alacağı TV8'in sevilen yapımlarından Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu.
Kırmızı Oda dizisi, yeni sezonda da cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.