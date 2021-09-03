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İlayda Alişan, Kırmızı Oda dizisine transfer oldu

İlayda Alişan, Kırmızı Oda dizisine transfer oldu

Ekranlara veda eden Masumiyet dizisinin başrol oyuncularından biri olan İlayda Alişan, yeni dizisi için hazırlıklara başladı.