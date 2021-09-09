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- İlayda Alişan, Serkay Tütüncü hakkınsa konuşmak istemedi
İlayda Alişan, Serkay Tütüncü hakkınsa konuşmak istemedi
Sevgilisi Serkay Tütüncü'den ayrılan İlayda Alişan, ayrılık sonrası ilk kez açıklamada bulundu.
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 07:42
Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çifti, iki hafta önce ayrılık kararı almıştı.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
"BİTTİ"
Genç oyuncu, özel hayatı hakkındaki sorulara "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.