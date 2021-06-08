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    İlayda Alişan, Serkay Tütüncü'yü herkesten sakladı

    Serkay Tütüncü ile olan ilişkisinin herkesten saklayan ilayda Alişan, sosyal medya hesabından spor hocasına seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 08:44
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    İlayda Alişan, Serkay Tütüncü'yü herkesten sakladı

    Final yapan 'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile adı aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan, hakkında çıkan aşk haberlere tepki göstermişti. Ancak oyuncu aşıklar, Bodrum Gümüşlük'te el ele görüntülenmişti.

    "KİMSE BİLMİYOR"

    Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin yanına gelen Tütüncü, "Kimse bilmiyor. Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız" demiş, ancak gazetecileri ikna edememişti.

    SPOR HOCASI KÜSTÜ

    İlayda Alişan, çevresine ve hayranlarına karşı yaşadığı mahcubiyetin ardından spor hocasına da mahcup oldu. Tatil ve dizi çekimleri nedeniyle sporu çok aksatan oyuncu, spor hocasının sitem ettiği videoyu paylaşarak, "Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim." dedi.

    İlayda Alişan, Serkay Tütüncü yü herkesten sakladı #1

    İlayda Alişan, Serkay Tütüncü yü herkesten sakladı #2

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