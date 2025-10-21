İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan'a benzetildi! Takipçileri yorum yağdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Popüler olmuş birçok dizi projesinde yer alan 29 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan, yeni yılda kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık kendisinden konuşturan İlayda Alişan, son olarak paylaştığı gönderiyle kısa sürede olay oldu.

YİNE SARARDI

Birkaç hafta önce imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyatan Alişan, yeniden sarı saçlarına döndü. Güzel oyuncu, son haliyle ise müstakbel kaynanası Seda Sayan'a benzetildi.

"SEDA'NIN GENÇLİĞİ"

Yaptığı makyaj ve görünümle dikkat çeken İlayda Alişan'a çok sayıda, 'Aynı Seda Sayan', 'Seda'nın gençliği' şeklinde birçok yorum geldi.

İlişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Engin ve Alişan, evlilik için 'kısmet' yorumunu yapmıştı.