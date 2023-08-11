İlayda Alişan uçağa alınmayınca tepki gösterdi Bineceği uçağın kuralına uymayıp check-in yapmayan İlayda Alişan, uçağa alınmayınca da çektiği videoyla tepki gösterdi. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcılarından eleştiriler art arda geldi.

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ensonhaber.com

Ünlüler kamusal alanlardaki farklı talepleriyle gündeme geliyor...

Son olarak oyuncu İlayda Alişan sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile gündeme geldi.

Genç oyuncu seyahat yapmak üzere havalimanına geldi.

Ancak burada uçağa alınmadı. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Alişan'ın check-in yapmadan kısa süre kala uçağa binmek için ısrarcı olduğu ortaya çıktı.

Tepki yağdı

Olay bununla da bitmedi. Alişan, durumu sosyal medyada yayınladığı videoyla anlattı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken video, kendi hatasından kaynaklı mağdur olan Alişan'ın oyuncu olması nedeniyle ayrıcalık istemesine yorumlandı.

"Torpil yapılmadığını mı söylemeye çalışıyor?"

Alişan'a sosyal medyada gelen tepkilerin başında şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır süre gelen kuralı sizin için bozmalarını mı istiyorsunuz?

"Ben mi yanlış anlıyorum yoksa kendisine torpil yapılmadığını mı söylemeye çalışıyor?"

"Kurallara uyun! Neyi kime şikayet ediyorsunuz?"