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    İlayda Alişan yeni imajını paylaştı

    Güzel oyuncu İlayda Alişan, yeni saç rengiyle hayranlarını ikiye böldü. Alişan'ın saç rengini beğenmeyen takipçileri, "Doğallığına yazık olmuş" yorumunda bulundu.
    • 17.11.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:26
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    İlayda Alişan yeni imajını paylaştı

    Türkiye'nin genç kadın oyuncuları arasında yer alan İlayda Alişan, başarılı performansı ve güzelliği ile büyük beğeni topluyor.

    26 yaşındaki oyuncu daha önce Kırmızı Oda ve Masumiyet gibi yapımlarda yer alarak adından söz ettirdi.

    Yeni imajını paylaştı

    Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, 3.1 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımlarla yoğun ilgi görüyor.

    Her halini hayranlarıyla paylaşan oyuncu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

    İlayda Alişan yeni imajını paylaştı #1

    Hayranlarını ikiye böldü

    Ünlü oyuncunun doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

    "Doğallığına yazık olmuş"

    Alişan'ın son haline, ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', "Doğallığına yazık olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

    Güzel oyuncunun, geçmişte Masumiyet dizisindeki partneri Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı, şimdilerde ise yalnız olduğu biliniyor.

    İlayda Alişan yeni imajını paylaştı #2


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