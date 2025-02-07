İlayda Alişan, yeni rolü için tesettüre girdi! Görenler yorum yağdırdı

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Kadrosunda Alp Navruz, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur’un yer aldığı Piyasa dizisinde, başrol oyuncusu İlayda Alişan tesettüre girdi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü oyuncunun yeni rolü seyirciden tam not aldı. Son rolüyle sosyal medyada gündem olan İlayda Alişan'ı başörtüsü ile görenler, yorum yağdırdı.

MÜNEVVER OLACAK

Daha önce birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, Münevver karakteriyle kamera karşısına geçti.