İlayda Alişan'ın ev hali

Masumiyet'in genç yıldızı İlayda Alişan'ın ev hallerini paylaştığı fotoğrafları çok beğenildi.

Sosyal medya hesabında 1 milyon 600 bin takipçisi bulunan 25 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan'ın "Masumiyet" dizisindeki performansı kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

İLAYDA EVDE

Eşofmanı ve gözlüğüyle samimi ev hallerini takipçileriyle paylaşan genç oyuncu İlayda Alişan'ın sempatik tavırlarıyla verdiği pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Alişan'ın fotğraflarına kısa sürede rekor sayıda beğeni geldi.