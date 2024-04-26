İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Imre Leon Beşiktaş’ın eski yıldızı İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla’dan, oğulları Imre Leon’la ilk poz geldi.

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Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden emekli futbolcu İlhan Mansız, Azerbaycanlı Lela Leyla ile geçtiğimiz yıl dünya evine girdi.

Doğuma sayılı günler kala evlenen Leyla ile Mansız, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Mansız "Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" diyerek erkek bebek sahibi olacaklarını duyurmuştu.

"Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız"

Ünlü futbolcu sosyal medya hesabında "Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız" notunu düşerek oğlunu paylaştı.

"Yakıştıramadım!"

Çocuğuna yabancı isim koyan İlhan Mansız takipçileri tarafından eleştirildi. Fotoğrafları beğenen hayranları sitem etmeden de duramadı. Hayranları İlhan Mansız'a "Anne Türk baba Türk isim Imre Leon?! Yakıştıramadım!" yorumları yaptı.