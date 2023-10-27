İlhan Mansız, sevgilisi Lela Leyla ile doğuma günler kala evlendi Emekli milli futbolcu İlhan Mansız iki senedir aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla ile Arizona'da evlendi.

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Bir dönemin en popüler isimlerinden emekli milli futbolcu İlhan Mansız, uzun zamandır aşk yaşadığı Lela Leyla ile evlendi.

Bebek doğmadan evlendiler

İkinci kez baba olmaya hazırlanan İlhan Mansız, doğuma sayılı günler kala sevgilisi Lela Leyla ile dünyaevine girdi.

ABD'nin Arizona eyaletinde evlenen çifte yakın dostları eşlik etti. Çift, sosyal medyada yaptıkları ortak paylaşımla güzel haberi duyurdu.

"Mr&Mrs Mansız"

İlnan Mansız, Lela Leyla, "Mr&Mrs Mansız... Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Eski sevgilisi Alman Nina Ritter'den Aimee adında bir kızı bulunan İlhan Mansız, geçtiğimiz günlerde oğlu olacağını duyurmuştu.