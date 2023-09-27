İlişki tavsiyeleriyle tanınan Esra Ezmeci tesettüre girdi! Cinsellik ve ilişki yorumlarıyla sık sık gündem olan Esra Ezmeci, Mevlit Kandili için camiye gitti. Ezmeci buradan tesettürlü fotoğraflarını paylaştı.

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Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, cinsellik ve ilişki tavsiyeleri ile gündeme geliyor.

Kendisine yöneltilen soruları son derece açık bir şekilde yanıtlayan Ezmeci, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ezmeci, bu kez Mevlit Kandili paylaşımıyla konuşuldu.

Başörtülü fotoğraf paylaştı

Kandil için Sultan Ahmet Camii’ne giden Ezmeci, buradan tesettürlü fotoğraflarını paylaştı.

6 milyon takipçisi bulunan Ezmeci’ye yorumlar da gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları, “Başörtüsü çok yakışmış” yorumunda bulundu.

Ezmeci o paylaşımında şu cümleleri kullandı;